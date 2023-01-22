Зинченко: «Я люблю побеждать»

В матче 21-го тура английского чемпионата лондонский «Арсенал» обыграл в домашнем матче «Манчестер Юнайтед», вырвав победу на последних минутах. Победу прокомментировал украинский полузащитник Александр Зинченко, который восхищается чувствами, вызванными победой.

- Я люблю побеждать. Особенно на последней минуте. Это вообще непередаваемые ощущения. Сегодняшний день был невероятным. Я хочу еще раз посмотреть этот матч, пережить эти волшебные моменты. Когда арбитр проверял ВАР, стадион словно оцепенел на десять секунд, для того, чтобы взорваться радостной реакции, - цитирует слова Зинченко BBC Sport.