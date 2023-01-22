Сака объяснил природу прогресса «Арсенала»

В матче 21-го тура английского чемпионата лондонский «Арсенал» обыграл в домашнем матче «Манчестер Юнайтед», вырвав победу на последних минутах. Автор одного из голов матча, нападающий лондонского клуба Букайо Сака, прокомментировал резкий прогресс своего клуба. По его словам, игроки стали больше верить в себя.

- Прежде всего, это вера в себя, особенно когда мы играем на своем поле и нас поддерживают фанаты. В этой игре мы пропустили первыми, но поддержка фанов гнала нас вперед и это помогло быстро сравнять счет. Также есть такие моменты, как настрой от тренера, да и сами новые игроки, приглашенные им, вносят неоценимый вклад в успех, - цитирует слова Сака BBC Sport.