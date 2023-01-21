«Фулхэм» продолжает вести переговоры по трансферу Соареша

Защитник лондонского «Арсенала» Седрик Соареш по-прежнему может оказаться в «Фулхэме», который возглавляет его соотечественник Марку Силва. По информации от Sky Sports, «дачники» продолжают вести переговоры по трансферу португальского защитника.

Напомним, Соареш в нынешнем сезоне почти не получает игровой практики в составе «Арсенала». Футболист намерен уйти в команду, где ему гарантируют место в старте. «Фулхэм» готов удовлетворить эти требования, но сперва «дачникам» нужно договориться с «канонирами».

31-летний Седрик в нынешнем сезоне выходил на поле всего в двух матчах чемпионата Англии. Transfermarkt оценивает португальца в 4 миллиона евро.