​Алиссон: «Нужно набраться терпения»

На текущий момент «Ливерпуль» занимает лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Комментарий по поводу некоторого спада команды дал голкипер Алиссон.

«Все хотят немедленно всё исправить, но так не будет. Мы должны снова строить нашу игру, нужно набраться терпения. Я бы тоже хотел, чтобы всё резко стало хорошо, но нужно быть честными перед самими собой и доверять процессу, сохраняя единство и позитивный настрой. Нам есть над чем работать», - высказался Алиссона для клубного телевидения «Ливерпуля».

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт 29 января – против «Брайтона» в четвёртом раунде Кубка Англии.