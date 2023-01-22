Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Троссар - третья по дороговизне зимняя покупка «Арсенала» в истории

22 Января 2023 • 18:00 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
1 1.85 X 3.95 2 4.20
Через 1 ч. 12 мин.

Свежее усиление «Арсенала» в виде лучшего бомбардира «Брайтона» Леандро Троссара стало третьим самым дорогим зимним подписанием «канониров» в истории, сообщает портал Transfermarkt. Напомним, бельгиец обошёлся лидеру АПЛ в 24 млн евро, о трансфере объявили пару дней назад.

Больше в зимнее трансферное окно «Арсенал» тратил на одного игрока только два раза – оба перехода случились зимой 2018 года. Так, 34 млн евро «канониры» заплатили за полузащитника Генриха Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед». А 63,8 млн евро - за габонского форварда «Боруссии» из Дортмунда Пьера-Эмерика Обамеянга.

Отметим, что наш знаменитый соотечественник Андрей Аршавин разместился в рейтинге на пятом месте, его «Арсенал» купил из «Зенита» за 16,5 млн евро в 2009 году.

Леандро Троссар может дебютировать за новый клуб уже сегодня вечером, так как игрок уже тренировался в новом клубе и прекрасно адаптирован к АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Арсенал Лондон Генрих Мхитарян Пьер-Эмерик Обамеянг Леандро Троссар Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
62 мин
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3
0
1.18 7.80 15.00
Видео
62 мин
Лидс Лидс
Брентфорд Брентфорд
0
0
2.45 3.65 2.80
Видео
22.01.23 в 19:30
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.92 3.80 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Января
18:00 · Англия. Премьер-лига
Троссар - третья по дороговизне зимняя покупка «Арсенала» в истории
17:44 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» провёл переговоры по Дюмфрису
17:28 · Англия. Премьер-лига
​Де Хеа готов пойти на сокращение зарплаты в «Манчестер Юнайтед»
17:22 · Англия. Премьер-лига
​Матч женских команд «Челси» и «Ливерпуля» продлился всего 6 минут
16:44 · Англия. Премьер-лига
Хёнесс: «Кейн — потрясающий игрок»
16:34 · Англия. Премьер-лига
​Терри вместе с фанатами «Челси» посетил матч на «Энфилде»
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Вулверхэмптон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 3
16:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» объявил состав на игру с «Вулверхэмптоном»
16:10 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» и «Рома» далеки от договорённости по трансферу Дзаньоло
15:59 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» в гонке за Беллингемом слухи
15:53 · Англия. Премьер-лига
​На Зиеша появился ещё один претендент
15:18 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «У меня хватит энергии ещё на 10 лет»
15:12 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» нацелился на вингера сборной Италии
14:51 · Англия. Премьер-лига
​Магуайр: «Если вы хотите быть успешным, очень важно иметь конкуренцию на каждой позиции»
14:39 · Англия. Премьер-лига
Доусон перешёл в «Вулверхэмптон» официально
Все новости
Рекомендуем