Троссар - третья по дороговизне зимняя покупка «Арсенала» в истории

Свежее усиление «Арсенала» в виде лучшего бомбардира «Брайтона» Леандро Троссара стало третьим самым дорогим зимним подписанием «канониров» в истории, сообщает портал Transfermarkt. Напомним, бельгиец обошёлся лидеру АПЛ в 24 млн евро, о трансфере объявили пару дней назад.

Больше в зимнее трансферное окно «Арсенал» тратил на одного игрока только два раза – оба перехода случились зимой 2018 года. Так, 34 млн евро «канониры» заплатили за полузащитника Генриха Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед». А 63,8 млн евро - за габонского форварда «Боруссии» из Дортмунда Пьера-Эмерика Обамеянга.

Отметим, что наш знаменитый соотечественник Андрей Аршавин разместился в рейтинге на пятом месте, его «Арсенал» купил из «Зенита» за 16,5 млн евро в 2009 году.

Леандро Троссар может дебютировать за новый клуб уже сегодня вечером, так как игрок уже тренировался в новом клубе и прекрасно адаптирован к АПЛ.