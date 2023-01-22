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Тен Хаг заявил, что в мире есть только один Месси, а остальные должны работать на команду

22 Января 2023 • 13:48 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
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Через 4 ч. 44 мин.

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о хавбеке Бруну Фернандеше и полузащитнике «Арсенала» Мартине Эдегоре.

Тен Хаг заявил в интервью Sky Sports, что это два отличных футболиста, которые имеют хорошую технику и забивают мячи. Фернандеш и Эдегор понимают, что должны работать на команду, они умеют использовать свои лучшие индивидуальные качества на благо своей команды, сказал тренер.

Специалист подытожил, что в мире есть только один Лионель Месси, все увидели это на ЧМ в Катаре, а все остальные должны работать на команду.

Очная встреча между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 22 января, в рамках 21-го тура АПЛ. Начало игры запланировано на 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон ПСЖ Бруну Фернандеш Мартин Эдегор Эрик тен Хаг
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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