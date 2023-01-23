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Сака стал лишь четвёртым игроком в топ-5 лигах с 7+ голами и 7+ ассистами в сезоне 2022/23

23 Января 2023 • 02:04 Комментировать
Арсенал
3:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака проводит очередной впечатляющий сезон.

21-летний футболист забил один из мячей «канониров» в матче против «Манчестер Юнайтед», который завершился победой лондонцев со счётом 3:2. Как отмечает Squawka, англичанин стал лишь четвёртым игроком, забившим семь или более голов и ассистировавшим семь или более раз в рамках пяти сильнейших европейских лиг в нынешнем сезоне. Ранее это достижение покорилось Лионелю Месси и Неймару из «Пари Сен-Жермен», а также Хвиче Кварацхелии из «Наполи».

Букайо Сака выступает за первую команду «Арсенала» с 2019 года. В общей сложности на его счету 31 гол и 36 ассистов в 157 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Арсенал Лондон ПСЖ Наполи Неймар Хвича Кварацхелия Букайо Сака
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