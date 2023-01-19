Стала известна зарплата Троссара в «Арсенале»

Вингер «Брайтона» Леандро Троссар скоро будет представлен в качестве новичка «Арсенала».

Стоимость трансфера бельгийца – около 30 млн евро. Клубы уже согласовали сделку, а сам 28-летний игрок договорился с «канонирами» об условиях контракта. Официально переход будет оформлен в пятницу, докладывает журналист Сами Мокбель. Зарплата футболиста в «Арсенале» составит чуть более 100 тысяч евро в неделю.

Леандро Троссар отыграл 121 матч за «Брайтон», записав себе в актив 25 забитых мячей и 14 результативных передач. В нынешней кампании на его счету семь голов и три ассиста в 16 встречах чемпионата Англии.