Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бекхэм сходил на матч «Арсенала» со своим сыном, тот сидел в шарфе «канониров»

22 Января 2023 • 22:13 Комментировать
Арсенал
3:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Особо внимательные зрители главного матча воскресенья, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», могли наблюдать кадр длиной в несколько секунд, где камера показала нам бывшую английскую звезду футбола – Дэвида Бекхэма. А рядом с ним сидел его сын – Ромео Бекхэм, на молодом человеке был красно-белый шарф. Судя по всему, он в минувшем матче поддерживал «канониров», которые порадовали его победой – 3:2.

Отметим, что Бекхэм-старший отдал «Манчестер Юнайтед» 12 лет своей карьеры, выступая за «манкунианцев» с 1991 года на молодёжном и взрослом уровнях. Его сын с недавних пор тоже выступает в Англии, правда пока он играет за дубль не самой статусной команды – «Брентфорда».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Ромео Бекхэм
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3
0
1.18 7.80 15.00
Видео
Окончен
Лидс Лидс
Брентфорд Брентфорд
0
0
2.45 3.65 2.80
Видео
Окончен
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3
2
1.92 3.80 3.90
Видео
23.01.23 в 23:00
Фулхэм Фулхэм
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.85 3.75 2.37
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Января
23:06 · Англия. Премьер-лига
Зинченко: «Я люблю побеждать»
23:06 · Англия. Премьер-лига
Нкетиа прокомментировал победный гол в ворота «МЮ»
22:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» набрал 50 очков - и для этого потребовалось почти в два раза меньше игр, чем два года назад
22:51 · Англия. Премьер-лига
Лисандро Мартинес – седьмой аргентинец, забивавший за «МЮ» в АПЛ
22:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не выигрывает у «Арсенала» уже в пяти гостевых матчах - такой серии не было с начала века
22:40 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис: «Пусть лучше «Арсенал» возьмёт АПЛ, а не «Манчестер Сити»
22:35 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не проигрывает уже 13 матчей - лучшая серия с 2018 года
22:25 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Арсенал» закономерно лидирует в АПЛ»
22:13 · Англия. Премьер-лига
Бекхэм сходил на матч «Арсенала» со своим сыном, тот сидел в шарфе «канониров»
22:12 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг прокомментировал поражение «МЮ» от «Арсенала» 3
22:04 · Англия. Премьер-лига
Шоу – о поражении от «Арсенала»: «Мы поплатились за слабую игру во втором тайме»
21:55 · Англия. Премьер-лига
Сака – о победе над «МЮ»: «Очень хотели взять реванш»
21:48 · Англия. Премьер-лига
Четыре топ-клуба претендуют на Маркуса Тюрама, игрок готов к переходу в январе
21:41 · Англия. Премьер-лига
Нкетиа забил 19 голов за «Арсенал» в последних 26 матчах в старте 1
21:37 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Челси» сравнил Тьяго Силву с Мальдини
Все новости
Рекомендуем