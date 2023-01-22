Бекхэм сходил на матч «Арсенала» со своим сыном, тот сидел в шарфе «канониров»

Особо внимательные зрители главного матча воскресенья, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», могли наблюдать кадр длиной в несколько секунд, где камера показала нам бывшую английскую звезду футбола – Дэвида Бекхэма. А рядом с ним сидел его сын – Ромео Бекхэм, на молодом человеке был красно-белый шарф. Судя по всему, он в минувшем матче поддерживал «канониров», которые порадовали его победой – 3:2.

Отметим, что Бекхэм-старший отдал «Манчестер Юнайтед» 12 лет своей карьеры, выступая за «манкунианцев» с 1991 года на молодёжном и взрослом уровнях. Его сын с недавних пор тоже выступает в Англии, правда пока он играет за дубль не самой статусной команды – «Брентфорда».