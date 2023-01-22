Троссар дебютировал за «Арсенал»

Бельгийский полузащитник Леандро Троссар дебютировал за лондонский «Арсенал». Он заменил Габриэла Мартинелли на 83-й минуте игры против «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Троссар пополнил «Арсенал» на неделе, бельгиец провёл лишь несколько тренировок в составе «пушкарей».

Прямо сейчас один из лучших матчей января между «Арсеналом» и «МЮ» подходит к концу, на табло боевая ничья – 2:2. В каждом тайме команды забили друг другу по мячу.

Прямую трансляцию встречи проводит портал Liveresult.ru.