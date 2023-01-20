Троссар высказался о трансфере в «Арсенал»

Новичок лондонского «Арсенал» Леандро Троссар прокомментировал переход в состав «канониров».

«Арсенал» — большой клуб, и я готов показать болельщикам, на что я способен. Все видят, как хороши у команды дела в чемпионате Англии, и я здесь, чтобы помочь осуществить свои и клубные мечты. Я буду работать изо дня в день и пытаться помочь команде достичь своих целей», — заявил бельгийский вингер, чьи слова приводит официальный сайт клуба.

Троссар отметил, что хочет стать частью этого проекта, выделив свои универсальные качества. Также Леандро рассказал, что в клубе сказали о том, что игрок подходит к системе Микеля Артеты.

Напомним, что Троссар перешёл в «Арсенал» сегодня, 20 января. Детали сделки не разглашаются.