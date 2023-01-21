Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не против перехода в «Манчестер Юнайтед».

Серб фигурирует в списке потенциальных целей «красных дьяволов» на летнее трансферное окно наряду с другими форвардами – Гарри Кейном, Виктором Осимхеном и Беньямином Шешко. Как сообщает журналист Грэм Бэйли, сам 22-летний игрок «Ювентуса» заинтересован в переходе, так как хотел бы выступать под руководством Эрика тен Хага.

Контракт Душана Влаховича с туринцами рассчитан до 2026 года. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 80 млн евро. В 15 матчах нынешнего сезона форвард забил семь голов.