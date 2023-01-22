Романо: «Салиба близок к продлению контракта с «Арсеналом»

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба вот-вот подпишет новый контракт с клубом.

Француз неоднократно признавался, что полностью удовлетворён своим положением и готов продолжать выступления за «канониров». Согласно сведениям GiveMeSport, ссылающегося на слова инсайдера Фабрицио Романо, переговоры между сторонами по новому соглашению проходят крайне успешно. Ожидается, что 21-летний футболист подпишет договор на улучшенных условиях.

Вильям Салиба отыграл 21 матч за «Арсенал» в нынешнем сезоне, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.