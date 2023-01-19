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Бент: «Магуайра наверняка съедает изнутри тот факт, что на его позиции играет левый защитник Шоу»

19 Января 2023 • 11:50 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
1 1.93 X 3.75 2 3.75
22.01 19:30

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Даррен Бент призвал капитана «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра покинуть свою нынешнюю команду. Напомним, с недавних пор англичанин является едва ли не последним выбором главного тренера Эрика тен Хага на позицию центрального защитника.

«Магуайра наверняка съедает изнутри тот факт, что на его позиции при отсутствии основных футболистов играет левый защитник Шоу. Гарри нужно покинуть «Манчестер Юнайтед» и отправиться в то место, где он снова сможет играть в футбол», – цитирует Бента Talksport.

Летом 2019 года «Манчестер Юнайтед» заплатил за Магуайра 87 миллионов евро. В марте футболисту уже исполнится 30 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Даррен Бент Люк Шоу Гарри Магуайр
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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