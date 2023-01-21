Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «Возраст Троссара – не проблема»

21 Января 2023 • 10:37 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
1 1.82 X 3.80 2 4.15
22.01 19:30

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета дал понять, что его не волнует возраст новичка команды Леандро Троссара, который недавно перебрался за 22 миллиона евро из «Брайтона».

«Возраст Троссара не стал проблемой. Состав ещё может позволить себе 28-летних игроков, но с правильным опытом, универсальностью и качествами. Мы не должны подписывать 20-летних игроков и делать на них ставку. У нас другой план», – заявил Артета на пресс-конференции.

Напомним, на счету Троссара 7 голов и 2 результативные передачи в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Ранее игрока также связывали с переходом в «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Леандро Троссар Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.01.23 в 15:30
Ливерпуль Ливерпуль
Челси Челси
1.62 4.30 5.20
Видео
21.01.23 в 18:00
Вест Хэм Вест Хэм
Эвертон Эвертон
1.77 3.75 4.80
Видео
21.01.23 в 18:00
Лестер Лестер
Брайтон Брайтон
3.05 3.45 2.37
Видео
21.01.23 в 18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла Астон Вилла
2.65 3.55 2.65
Видео
21.01.23 в 18:00
Борнмут Борнмут
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
2.37 3.35 3.15
Видео
21.01.23 в 20:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ньюкасл Ньюкасл
3.95 3.40 2.03
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Января
11:37 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «У Кайседо невероятный менталитет»
11:22 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон рассказал, почему трудно быть игроком «Ливерпуля»
11:07 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет обменять Зиеша на Кесси
11:01 · Англия. Премьер-лига
Бадьяшиль: «Силва очень сильно облегчает игру молодым футболистам»
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» активизировал попытки продлить контракт с Маунтом
10:51 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» согласовал трансфер Данджумы
10:42 · Англия. Премьер-лига
Мадуэке: «Очевидно, что «Челси» – лучшая команда Лондона»
10:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч чемпионата Англии – 22 января 2023
10:37 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Возраст Троссара – не проблема»
10:36 · Англия. Премьер-лига
Мадуэке: «Вернуться в Англию и играть в Премьер-лиге — моя мечта»
10:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Вулверхэмптон»: прогноз на матч чемпионата Англии – 22 января 2023
09:45 · Англия. Премьер-лига
Клиенты PARI выбирают «Ливерпуль» в матче с «Челси» в АПЛ
09:17 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги: «Манчестер Сити» — одна из лучших команд в мире»
08:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заинтересован в защитнике «Лиона» Гюсто
07:44 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» рассматривает двух нападающих на случай срыва по трансферу Кейна
Все новости
Рекомендуем