Артета: «Возраст Троссара – не проблема»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета дал понять, что его не волнует возраст новичка команды Леандро Троссара, который недавно перебрался за 22 миллиона евро из «Брайтона».

«Возраст Троссара не стал проблемой. Состав ещё может позволить себе 28-летних игроков, но с правильным опытом, универсальностью и качествами. Мы не должны подписывать 20-летних игроков и делать на них ставку. У нас другой план», – заявил Артета на пресс-конференции.

Напомним, на счету Троссара 7 голов и 2 результативные передачи в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Ранее игрока также связывали с переходом в «Челси».