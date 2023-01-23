Симэн: «Это - особый «Арсенал»

В матче 21-го тура английского чемпионата лондонский «Арсенал» обыграл в домашнем матче «Манчестер Юнайтед», вырвав победу на последних минутах. Победа «Арсенала», лидирующего в турнирной таблице английской Премьер-лиги, привела в восторг бывшего голкипера клуба - легендарного Дэвида Симэна. Он поделился своими эмоциями сразу же после матча.

- Какая игра, и какой результат! Этот «Арсенал» - он особенный, - написал в социальной сети Симэн.

В следующем туре лондонский «Арсенал» сразится в гостевом матче с «Эвертоном», это случится 28 января в рамках двадцать второго тура.