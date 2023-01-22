Полузащитник английской национальной команды Деклан Райс определился со своим будущим.

По информации The Guardian, игрок столичного «Вест Хэма» склоняется к тому, чтобы присоединиться к «Арсеналу» этим летом из-за перспективы играть в составе Микеля Артеты, который, как сообщается, разработал планы, по которым капитан «молотобойцев» будет вписан в его коллектив.

Отметим, что сам специалист хочет видеть опорного полузащитника в футболке лондонской команды. Ранее сообщалось, что руководство «Вест Хэма» планирует выручить за игрока более 100 миллионов евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Деклана Райса в 80 миллионов евро.