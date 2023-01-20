Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Шола Шоретире перешёл в «Болтон» на правах аренды, сообщает официальный сайт манкунианцев.

Отмечается, что арендное соглашение между клубами рассчитано до конца текущего сезона и не включает в себя опцию о возможном выкупе 18-летнего футболиста. Напомним, что «Болтон» выступает в Лиге 1 (третьем по силе дивизионе Англии).

В составе основной команды «Манчестер Юнайтед» молодой вингер провёл в общей сложности пять матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Шоретире в 4 миллиона евро.

После 19 туров текущего розыгрыша чемпионата Англии манкунианцы занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 39 набранных очков.