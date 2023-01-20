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«Болтон» арендовал игрока «Манчестер Юнайтед» официально

20 Января 2023 • 09:53 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
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22.01 19:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Шола Шоретире перешёл в «Болтон» на правах аренды, сообщает официальный сайт манкунианцев.

Отмечается, что арендное соглашение между клубами рассчитано до конца текущего сезона и не включает в себя опцию о возможном выкупе 18-летнего футболиста. Напомним, что «Болтон» выступает в Лиге 1 (третьем по силе дивизионе Англии).

В составе основной команды «Манчестер Юнайтед» молодой вингер провёл в общей сложности пять матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Шоретире в 4 миллиона евро.

После 19 туров текущего розыгрыша чемпионата Англии манкунианцы занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 39 набранных очков.
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Евро-Футбол.Ру,
Болтон Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Шола Шоретире
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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