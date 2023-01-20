​Артета прокомментировал трансфер Троссара

Атакующий полузащитник Леандро Троссар сменил «Брайтон» на «Арсенал», о чём в пятницу было объявлено официально. Комментарий насчёт этого трансфера дал главный тренер «канониров» Микель Артета.

«Все в клубе хорошо поработали над подписанием контракта с Леандро. Это разносторонний игрок с отличными техническими способностями, интеллектом и большим опытом выступлений в АПЛ и на международном уровне. Леандро укрепит нашу команду во второй части сезона, и мы с нетерпением ждём возможности поработать с ним. Приветствуем Леандро и его семью в футбольном клубе «Арсенал», - сказал Артета, чьи слова приводит пресс-служба «канониров».