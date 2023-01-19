«Арсенал» продвинулся в переговорах по трансферу Троссара

«Арсенал» вступил в переговоры с «Брайтоном» по возможному трансферу бельгийского полузащитника Леандро Троссара, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, а с самим футболистом «Арсенал» уже согласовал условия личного контракта.

Действующий контракт Троссара с «Брайтоном» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний вингер провёл за «Брайтон» 17 матчей, отметившись в них семью голами и тремя результативными передачами.