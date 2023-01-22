У этих ребят чемпионский характер: «Арсенал» в концовке вырвал волевую победу над «Манчестер Юнайтед»

В одном из центральных матчей 21-го тура АПЛ сошлись лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

В Английской премьер-лиге много славных команд с громкими брендами, и они не могут все вместе каждый год творить успехи, у кого-то по-любому происходит кризис. В этом сезоне блеклая поступь у «Челси» и «Ливерпуля», которые в субботу разошлись ничьей 0:0. В воскресенье же схлестнуться между собой предстояло впервые за долгие годы обретшему чемпионские амбиции «Арсеналу» и борющемся лишь за третье-четвёртое места «МЮ».

«Канониры» имели возможность открыть счёт уже в дебюте, когда Сака прострелил слева, а Парти из района угла вратарской из-под себя пробил мимо ближнего угла. На шестой минуте уже «Манчестер Юнайтед» серьёзно сходил вперёд и претендовал на пенальти. С левого фланга отправилась передача от Лисандро Мартинеса на Бруну Фернандеша, который упал после контакта с Рамсдейлом, но судья не указал на точку. Далее Мартинелли приложился по другим воротам с линии штрафной с подкруткой, однако не попал в дальнюю девятку. Довольно динамичным получилось начало матча, скучать особенно не приходилось.

Вроде как «Арсенал» был фаворитом, поэтому гол Рэшфорда на семнадцатой минуте дальним ударом в левый нижний угол реально ставил хозяев в неприятное положение, и им надо было с этим что-то делать. На 22-й минуте Сака справа с углового покатил к центру штрафной на ожидавшего подобного паса Мартинелли, который послал мяч рядом с правой штангой. И давление «Арсенала» всё-таки вылилось в ответный гол через небольшое время: подачу Джаки с левого фланга замкнул головой на дальней штанге отклеившийся от опеки Нкетиа (1:1).

К рубежу получаса игры манкунианцы напомнили о своей способности угрожать с дальних дистанций, и Рамсдэйл чётко сработал во время подобной попытки Мактоминея. «Ман Юнайтед» нанёс два удара по чужим воротам в первом тайме, а «Арсенал» значительно превосходил его по этому показателю, хоть и испытывал проблемы с точностью. Но когда уже в начале второго тайма Сака бахнул издали в левый угол, никаких проблем у «пушкарей» не возникло (2:1).

Через пару с половиной минут пришлось поработать в своей рамке Рэмсдейлу, чтобы вытащить опасный удар в дальний угол от стремившегося к дублю Рэшфорда. Зато на 59-й минуте вратарь «Арсенала» поработал в своей штрафной со знаком «минус». Он напортачил на подаче углового с левой стороны от Эриксена. Играя на выходе, Рамсдейл навалился на Томиясу и скинул мяч прямо на Лисандро Мартинеса, не преминувшего головой добавить его в сетку мимо неготового к сэйву голкипера (2:2).

«Арсенал» был ближе к победе в оставшиеся полчаса, но удар Эдегора был накрыт, а Сака обводящим ударом угодил в дальнюю штангу, от которой он отскочил за лицевую, плюс де Хеа прекрасно потащил удар Нкетиа в упор. «Арсенал» был ближе к победе в оставшиеся полчаса, но удар Эдегора был накрыт, а Сака обводящим ударом угодил в дальнюю штангу, от которой он отскочил за лицевую, плюс де Хеа прекрасно потащил удар Нкетиа в упор. Уже казалось, что итогом будет результативная ничья, но в концовке Нкетиа оформил дубль, добив мяч в сетку после неудачного удара Эдегора. Проверка ВАР показала, что офсайда не было (3:2). Похоже, у этих ребят действительно чемпионский характер.

Кирилл Иванцов