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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У этих ребят чемпионский характер: «Арсенал» в концовке вырвал волевую победу над «Манчестер Юнайтед»

22 Января 2023 • 21:25 Комментировать (12)
Арсенал
3:2
Манчестер Юнайтед
окончен
В одном из центральных матчей 21-го тура АПЛ сошлись лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
Протокол игры  
Арсенал3:2Манчестер Юнайтед
  17'Рэшфорд Маркус (0:1)
(1:1) Нкетиа Эдди24'  
(2:1) Сака Букайо53'  
  59'Мартинес Лисандро (2:2)
(3:2) Нкетиа Эдди90'  
Рамсдейл АаронУайт Бен  19' 46' (Томиясу Такэхиро ( 46') Салиба ВильямГабриэль дос СантосЗинченко АлександрЭдегор Мартин 90' (Холдинг Роб ( 90') Парти ТомасДжака ГранитСака БукайоНкетиа ЭддиМартинелли Габриэл 82' (Троссар Леандро ( 82')
Запасные: Виейра ФабиуТирни КиранТёрнер МэттСмит-Роу ЭмилСамби Локонга Альберт-МбойоМаркус Аленсар
Де Хеа ДавидУан-Биссака АаронВаран Рафаэль 90' (Гарначо Алехандро ( 90') Мартинес ЛисандроШоу Люк  83'Мактоминай СкоттЭриксен КристианАнтони  47' 71' (Фред Сантос ( 71') Фернандеш БрунуРэшфорд МаркусВегхорст Ваут
Запасные: Линделоф ВикторМагуайр ГарриПельистри ФакундоМайну КоббиХитон ТомМаласиа ТиреллСанчо ДжедонЭланга Энтони
22 января. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

В Английской премьер-лиге много славных команд с громкими брендами, и они не могут все вместе каждый год творить успехи, у кого-то по-любому происходит кризис. В этом сезоне блеклая поступь у «Челси» и «Ливерпуля», которые в субботу разошлись ничьей 0:0. В воскресенье же схлестнуться между собой предстояло впервые за долгие годы обретшему чемпионские амбиции «Арсеналу» и борющемся лишь за третье-четвёртое места «МЮ».

«Канониры» имели возможность открыть счёт уже в дебюте, когда Сака прострелил слева, а Парти из района угла вратарской из-под себя пробил мимо ближнего угла. На шестой минуте уже «Манчестер Юнайтед» серьёзно сходил вперёд и претендовал на пенальти. С левого фланга отправилась передача от Лисандро Мартинеса на Бруну Фернандеша, который упал после контакта с Рамсдейлом, но судья не указал на точку. Далее Мартинелли приложился по другим воротам с линии штрафной с подкруткой, однако не попал в дальнюю девятку. Довольно динамичным получилось начало матча, скучать особенно не приходилось.

Вроде как «Арсенал» был фаворитом, поэтому гол Рэшфорда на семнадцатой минуте дальним ударом в левый нижний угол реально ставил хозяев в неприятное положение, и им надо было с этим что-то делать. На 22-й минуте Сака справа с углового покатил к центру штрафной на ожидавшего подобного паса Мартинелли, который послал мяч рядом с правой штангой. И давление «Арсенала» всё-таки вылилось в ответный гол через небольшое время: подачу Джаки с левого фланга замкнул головой на дальней штанге отклеившийся от опеки Нкетиа (1:1).

К рубежу получаса игры манкунианцы напомнили о своей способности угрожать с дальних дистанций, и Рамсдэйл чётко сработал во время подобной попытки Мактоминея. «Ман Юнайтед» нанёс два удара по чужим воротам в первом тайме, а «Арсенал» значительно превосходил его по этому показателю, хоть и испытывал проблемы с точностью. Но когда уже в начале второго тайма Сака бахнул издали в левый угол, никаких проблем у «пушкарей» не возникло (2:1).

Через пару с половиной минут пришлось поработать в своей рамке Рэмсдейлу, чтобы вытащить опасный удар в дальний угол от стремившегося к дублю Рэшфорда. Зато на 59-й минуте вратарь «Арсенала» поработал в своей штрафной со знаком «минус». Он напортачил на подаче углового с левой стороны от Эриксена. Играя на выходе, Рамсдейл навалился на Томиясу и скинул мяч прямо на Лисандро Мартинеса, не преминувшего головой добавить его в сетку мимо неготового к сэйву голкипера (2:2).

«Арсенал» был ближе к победе в оставшиеся полчаса, но удар Эдегора был накрыт, а Сака обводящим ударом угодил в дальнюю штангу, от которой он отскочил за лицевую, плюс де Хеа прекрасно потащил удар Нкетиа в упор. «Арсенал» был ближе к победе в оставшиеся полчаса, но удар Эдегора был накрыт, а Сака обводящим ударом угодил в дальнюю штангу, от которой он отскочил за лицевую, плюс де Хеа прекрасно потащил удар Нкетиа в упор. Уже казалось, что итогом будет результативная ничья, но в концовке Нкетиа оформил дубль, добив мяч в сетку после неудачного удара Эдегора. Проверка ВАР показала, что офсайда не было (3:2). Похоже, у этих ребят действительно чемпионский характер.

Кирилл Иванцов


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Апл Чемпионат Англии
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Комментарии (11)
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CERG
22 Января 2023 в 22:35
Пока еще рано петь дифирамбы..
pol-black
22 Января 2023 в 22:33
жаль, дьяволы не удержали счёт.
Element-22
22 Января 2023 в 22:25
абсолютно по делу. как и ожидалось, жёлтая Каземиро лишила этот МЮ половины потенциала. из обороны выходить с деревянным Маком низом попросту невозможно, а Эриксен с Бруно становятся более вовлечёнными в оборонительные действия.
Zenituwka
22 Января 2023 в 22:07
Красавцы!!
Alex1972
22 Января 2023 в 21:55
Отличная игра...
wertygaz
22 Января 2023 в 21:49
Ах порадовали… молодцы так держать…
LMI
22 Января 2023 в 21:44
СЕГОДНЯ ПОБЕДА БЫЛА ПРОСТО НЕОБХОДИМА
Не важно что было в первом круге. ПРОСТО БЫЛА НУЖНА ПОБЕДА. И мы ее сделали
snk6565
22 Января 2023 в 21:39
Как можно играть с этим арсеналом полкомандой??...где весь матч был Варан?...что делал на поле Эриксон?...зачем это дерево Антони?...Биссака через раз косячащий?...пешеходы в центре поля, разрывы ужасные...и ноль реакции от ТХ...это что?...позиция "чемпионами нам все равно не стать" или дебильная упертость который матч подряд?
А этот Арсенал можно и нужно обыгрывать
FORZAYOU
22 Января 2023 в 21:37
Зина лучший игрок матча. Давление в концовке было потрясающим
ингерман
22 Января 2023 в 21:31
ай ща у манюни начнеца крызис и она в лч не попадеть.. А-ха-ха-ха! )))
premix
22 Января 2023 в 21:30
Вот теперь, видно, что есть яйца, давайте не протренькайте такой шанс до чемпионства)
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