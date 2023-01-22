Сака прокомментировал лучший старт «Арсенала»

В матче 21-го тура английского чемпионата лондонский «Арсенал» обыграл в домашнем матче «Манчестер Юнайтед», вырвав победу на последних минутах. Таким образом, первый круг чемпионата команда закончила с 50 очками - так много «Арсенал» не зарабатывал даже в тот сезон, когда закончил чемпионат без поражений. Успехи клуба прокомментировал Букайо Сака - нападающий лондонского клуба, забивший один из мячей.

- Это очень важно для нас. Мы гордимся, но, в то же время, надо оставаться скромными. Позади лишь половина сезона, все может измениться. Но если мы продолжим играть подобным образом, то будем в выгодном положении в конце сезона, вне всяких сомнений, - цитирует слова Сака BBC Sport.