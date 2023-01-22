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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Булыкин поделился прогнозом на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

22 Января 2023 • 01:49 Комментировать
Арсенал
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Манчестер Юнайтед
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Через 16 ч. 21 мин.

Бывший футболист российской национальной команды Дмитрий Булыкин поделился прогнозом на матч Английской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».

«В английском чемпионате всегда забивается много голов, и этот матч не будет исключением. Как минимум счёт будет 2:2. Будем смотреть, получится ли дальше у «Арсенала» уйти в отрыв. Думаю, будет результативная победа лондонского клуба с счётом 3:1 или 3:2», — заявил экс-форвард «Локомотива» и «Аякса» издание Sport24.

По словам Булыкина, «канониры» являются фаворитами чемпионской гонки, имея огромный отрыв, однако конкуренты продолжает навязывать борьбу до конца. По его мнению, обоим коллективам важна предстоящая игра, поскольку подопечным Микеля Артеты нужно сохранить чемпионский ход, в то время как «красные дьяволы» имеют шанс догнать «Арсенал».

Напомним, что центральный матч тура в Английской премьер-лиге пройдёт в воскресенье, 22 января. Стартовый свисток назначен на 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Дмитрий Булыкин Английская Премьер-лига
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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