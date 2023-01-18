«Арсенал» нацелился на правого защитника из Ла Лиги

Лидер Английской премьер-лиги в лице лондонского «Арсенала» хочет усилить правый фланг обороны трансфером защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеды. По информации от журналиста Саймона Коллингза, руководство «канониров» видит в 18-летнем испанце того футболиста, который сможет закрыть позицию правого защитника на долгие годы.

По сведениям источника, «Арсенал» уже связался с представителями игрока, чтобы обсудить потенциальный трансфер. Тем не менее, «Вальядолид» хотел бы сохранить Фреснеду до конца нынешнего сезона.

В этом розыгрыше чемпионата Испании 18-летний Фреснеда провёл 9 матчей, где не отметился ни одним результативным действием.