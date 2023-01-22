Нигматуллин предположил, с каким счётом закончится матч «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался в преддверии матча 21-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».

«Ожидается интересный матч. Сейчас «Арсенал» — явный лидер в Английской премьер-лиге, но «Манчестер Юнайтед» — действительно грозный соперник, который может создать проблемы «Арсеналу». Ожидаю результативный матч со счетом 2:2», — приводит слова Нигматуллина Sport24.

По мнению эксперта, лондонский клуб выглядит лидером в борьбе за золотые медали АПЛ, потому что «Манчестер Сити» уже отклеился от этой гонки, но пока еще есть шансы у других команд.

Игра между «Арсеналом» и «МЮ» состоится сегодня, 22 января, начало матча запланировано на 19:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.