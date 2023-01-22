«Манчестер Юнайтед» не выигрывает у «Арсенала» уже в пяти гостевых матчах - такой серии не было с начала века

В матче 21-го тура английского чемпионата лондонский «Арсенал» обыграл в домашнем матче «Манчестер Юнайтед», вырвав победу на последних минутах. Как оказалось, для «Манчестер Юнайтед» это был уже пятый матч кряду на поле «Арсенала», в котором «красные дьяволы» не могут выиграть.

Это самая продолжительная подобная серия «Манчестер Юнайтед» с начала века. В предыдущий раз «Манчестер Юнайтед» не мог выиграть у «Арсенала» в аналогичном количестве гостевых матчей в период с октября 2000 года вплоть до марта 2004 года. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче примет «Кристал Пэлас».