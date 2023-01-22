Уткин отреагировал на обмен голами «Арсенала» и «МЮ»

В главном матче двадцать первого тура Премьер-лиги Англии сражаются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». К 24-й минуте команды успели обменяться голами - на красивый гол Маркуса Рэшфорда «канониры» ответили точным ударом головой от Эдди Нкетии. Комментарий по поводу развития событий в матче дал известный журналист Василий Уткин.

«Рэшфорд суперкрут, но «Арсенал» так легко входит в штрафную, на коротком пасе… Мне начало казаться, что по такой лёгкости там слишком много атакующего народу. Топчутся, как в прихожей на день рождения хозяйки дома», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Следить за матчем между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.