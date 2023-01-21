«МЮ» предложит Гарначо рекордный по длительности контракт

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо продолжает вести переговоры с клубом о продлении контракта.

18-летний футболист настолько впечатлил руководство «красных дьяволов» в нынешнем сезоне, что может получить от клуба контракт на восемь лет – рекорд для «Юнайтед». Впрочем, по данным Mirror, всё не так просто: аргентинец предпочитает четырёхлетний договор, а также не согласен с предложенными финансовыми условиями.

Действующее соглашение Алехандро Гарначо истекает летом 2024 года. В восьми поединках нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги юный игрок отметился одним голом и двумя ассистами.