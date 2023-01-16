Суперкомпьютер оценил шансы «Арсенала» на чемпионство в АПЛ

Аналитическая модель оценила вероятность чемпионства лондонского «Арсенала» в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

После победы в дерби над «Тоттенхэмом» (2:0) в минувшем туре «канониры» увеличили отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» до восьми очков. Ранее суперкомпьютер Opta Analyst считал главным претендентом на «золото» команду Хосепа Гвардиолы, но с недавних пор фаворитом стал «Арсенал» – 51%. Шансы «горожан» оцениваются в 45%, а в остальные коллективы модель почти не верит: «Манчестер Юнайтед» – 2,7%, «Ньюкасл» – 0,4%.

22 января команда Микеля Артеты сыграет на своём поле против «Манчестер Юнайтед», выигравшего пять последних матчей в АПЛ.