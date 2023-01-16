Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Суперкомпьютер оценил шансы «Арсенала» на чемпионство в АПЛ

16 Января 2023 • 22:51 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
1 1.90 X 3.75 2 3.80
22.01 19:30

Аналитическая модель оценила вероятность чемпионства лондонского «Арсенала» в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

После победы в дерби над «Тоттенхэмом» (2:0) в минувшем туре «канониры» увеличили отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» до восьми очков. Ранее суперкомпьютер Opta Analyst считал главным претендентом на «золото» команду Хосепа Гвардиолы, но с недавних пор фаворитом стал «Арсенал» – 51%. Шансы «горожан» оцениваются в 45%, а в остальные коллективы модель почти не верит: «Манчестер Юнайтед» – 2,7%, «Ньюкасл» – 0,4%.

22 января команда Микеля Артеты сыграет на своём поле против «Манчестер Юнайтед», выигравшего пять последних матчей в АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Английская Премьер-лига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Января
22:51 · Англия. Премьер-лига
Суперкомпьютер оценил шансы «Арсенала» на чемпионство в АПЛ
22:31 · Англия. Премьер-лига
Сделка по переходу Сарабии из «ПСЖ» в «Вулверхэмптон» закрыта, игрок пройдёт медосмотр во вторник
21:40 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» потребует солидную сумму за Райса, которого намерен купить «Арсенал»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «До интереса «Челси» Захарян играл достаточно прилично, а после — сбавил»
21:17 · Англия. Премьер-лига
«Челси» намерен усилить ещё две позиции в январе
20:48 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на трёх игроков «Челси», Поттер готов отпустить только одного
20:15 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» определился с главной трансферной целью на лето 1
19:48 · Англия. Премьер-лига
Орещук – о цене Мудрика: «Мир сошёл с ума» 1
19:42 · Англия. Премьер-лига
​Клопп объяснил ситуацию с трансферами
19:36 · Англия. Премьер-лига
​Салаха заметили с президентом «ПСЖ»
18:38 · Россия. Премьер-лига
Захарян заявил, что на него никак не повлиял несостоявшийся переход в «Челси» 2
18:33 · Англия. Премьер-лига
Мойес – о назначении в «МЮ»: «Когда сэр Алекс сделал мне это предложение, было очень трудно сказать «нет»
18:30 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» установил ценник на Кайседо
18:18 · Англия. Премьер-лига
Билялетдинов – о трансфере Мудрика: «Такие суммы тратятся на чемпионов мира, а не на молодых игроков из «Шахтёра»
18:04 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Эрик тен Хаг проделывает невероятную работу, он умеет рисковать» 1
Все новости
Рекомендуем