Лисандро Мартинес забил «Арсеналу» головой – в Англии сомневались в игроке из-за его роста

Летом «Манчестер Юнайтед» подписал защитника Лисандро Мартинеса. После оформления трансфера многое было сказано о низком, как для центрального оборонца, росте аргентинца. Некоторые журналисты критиковали «красных дьяволов» за эту сделку, хотя Эрик тен Хаг регулярно защищал игрока перед прессой.

И вот в воскресном матче против «Арсенала» Лисандро Мартинес забил гол… головой. Достаточно низкий центральный защитник подключился на угловой удар и хорошо сориентировался в чужой штрафной площади после отскока. Мартинес направил мяч в ворота головой в падении.

Следить за игрой «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции.