​Зинченко: «Некоторые смеялись, когда я говорил, что мы должны думать о титуле АПЛ»

«Арсенал» является лидером чемпионата Англии и главным претендентом на титул. Защитник Александр Зинченко рассказал о том, как он пытался изменить менталитет команды после прихода в клуб.

«Когда я приехал, то увидел качественный состав. Я знал игроков «Арсенала», но когда стал играть с ними на поле, то понял, что у нас есть всё для решения больших задач. Я стал говорить: «Забудьте о топ-3, мы должны думать о титуле АПЛ». Некоторые смеялись, но теперь никто не смеётся», - сказал Зинченко в интервью после матча с «Манчестер Юнайтед».

Следующий матч «Арсенал» проведёт против «Манчестер Сити» в Кубке Англии.

Кто может помешать «Арсеналу» стать чемпионом Англии