Сака: «Я счастлив»

В матче 21-го тура английского чемпионата лондонский «Арсенал» обыграл в домашнем матче «Манчестер Юнайтед», вырвав победу на последних минутах.

Автор одного из голов матча, нападающий лондонского клуба Букайо Сака, забивает уже в третьем матче кряду против «Манчестер Юнайтед». После игры он рассказал, что думает по этому поводу.

- Привет. Фредди, привет Тьерри, я счастлив! Я мог забить сегодня два, но доволен и одним мячом. Это придает уверенность, - цитирует слова Сака BBC Sport.

В следующем туре лондонский «Арсенал» сразится в гостевом матче с «Эвертоном», это случится 28 января.