​Магуайр: «Если вы хотите быть успешным, очень важно иметь конкуренцию на каждой позиции»

Выпавший из основы «Манчестер Юнайтед» защитник Гарри Магуайр высказался на тему конкуренции в команде.

«Думаю, замены на протяжении сезона были очень важны, свежие игроки оказывали большое влияние и забили несколько важных голов.

Футбол – командная игра. Все хотят играть в старте, и все разочарованы, когда не попадают в основу. Но так и должно быть – все мы конкурентоспособны. Но мы также должны быть готовы, когда мы понадобимся. В сезоне очень много матчей и мало перерывов, так что свежие ноги будут использоваться. Если вы хотите быть успешным, очень важно иметь конкуренцию на каждой позиции. У нас сейчас это есть», - сказал Магуайр, чьи слова приводит портал Goal.