Артета: «К сожалению, у «МЮ» в хорошей форме не только Рэшфорд»

Главный тренер лидера АПЛ прокомментировал форму игроков в составе завтрашнего соперника лондонского «Арсенала» - «Манчестер Юнайтед». Очная встреча между командами из первой четвёрки АПЛ состоится завтра на стадионе «Эмирейтс».

«У «Манчестер Юнайтед» в хорошей форме не только Рэшфорд. У них много футболистов, которые достойны изучения. Готовимся, чтобы нейтрализовать те вещи, которые они смогут использовать против нашей команды», - цитирует Артету пресс-служба «Арсенала».

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» нанёс канонирам единственное поражение в этом сезоне АПЛ, обыграл «пушкарей» дома. Это случилось 4 сентября прошлого года. И, кстати, Маркус Рэшфорд тогда смог распечатать ворота «Арсенала», матч завершился со счётом 3:1.