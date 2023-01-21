Уан-Биссака вряд ли покинет «МЮ» зимой

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака имеет хорошие шансы остаться в команде до конца сезона. По информации от Utd Faith Fuls, англичанин составит конкуренцию Диогу Далоту за место в основном составе.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пытался избавиться от Уан-Биссаки, но в последнее время Аарон сумел убедить нидерландского специалиста, что он достоин находиться в команде.

В последних пяти матчах «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге Уан-Биссака появлялся на поле в основном составе. До этого защитник всего один раз выходил на поле в чемпионате в первой половине сезона.