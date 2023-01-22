Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Хеа: Мой опыт позволяет не обращать внимания на критику, я уже всем всё доказал

22 Января 2023 • 12:47 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
1 1.85 X 3.95 2 4.20
Через 4 ч. 49 мин.

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отреагировал на критику в свой адрес.

«Я не должен ничего доказывать, я уже долгое время показываю свой уровень. Люди любят говорить, но я привык к этому. Я играю так хорошо, насколько могу, чтобы помогать своей команде», — цитирует де Хеа Mirror.

Голкипер отметил, что всегда старается полностью выкладываться во всех матчах, а его большой опыт позволяет ему не обращать внимания на критику. Де Хеа заявил, что полностью сосредоточен на тренировках и предстоящих играх.

В этом сезоне 32-летний вратарь сыграл в 26 матчах и в 12 из них смог сохранить свои ворота «сухими».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.01.23 в 17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.18 7.80 15.00
Видео
22.01.23 в 17:00
Лидс Лидс
Брентфорд Брентфорд
2.45 3.65 2.80
Видео
22.01.23 в 19:30
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.92 3.80 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Января
14:39 · Англия. Премьер-лига
Доусон перешёл в «Вулверхэмптон» официально
14:15 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола на своём примере объяснил проблемы «Манчестер Сити»
14:10 · Англия. Премьер-лига
​Конте покинет «Тоттенхэм» 1
13:57 · Англия. Премьер-лига
PARI: «Арсенал» — фаворит в домашнем матче с «Манчестер Юнайтед»
13:55 · Англия. Премьер-лига
Зиеш может перейти в клуб Моуринью
13:48 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг заявил, что в мире есть только один Месси, а остальные должны работать на команду
13:48 · Англия. Премьер-лига
Конте может сменить АПЛ на Серию А
13:29 · Англия. Премьер-лига
«Лорьян» интересуется молодым хавбеком «Манчестер Сити»
12:47 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа: Мой опыт позволяет не обращать внимания на критику, я уже всем всё доказал
11:18 · Англия. Премьер-лига
Оуэн считает, что трансфер Митомы, а не Холанна, стал лучшим в текущем сезоне АПЛ
11:06 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: У «Манчестер Сити» есть шансы на чемпионство, но если команда продолжит так играть, то их не будет
09:30 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» собирается уволить Лэмпарда
09:25 · Англия. Премьер-лига
Сарабия рассказал, что думает о Лопетеги
09:18 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» начал переговоры с игроком из Испании
09:15 · Англия. Премьер-лига
Источник: Фабиу Силва перейдёт в ПСВ
Все новости
Рекомендуем