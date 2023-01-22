Де Хеа: Мой опыт позволяет не обращать внимания на критику, я уже всем всё доказал

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отреагировал на критику в свой адрес.

«Я не должен ничего доказывать, я уже долгое время показываю свой уровень. Люди любят говорить, но я привык к этому. Я играю так хорошо, насколько могу, чтобы помогать своей команде», — цитирует де Хеа Mirror.

Голкипер отметил, что всегда старается полностью выкладываться во всех матчах, а его большой опыт позволяет ему не обращать внимания на критику. Де Хеа заявил, что полностью сосредоточен на тренировках и предстоящих играх.

В этом сезоне 32-летний вратарь сыграл в 26 матчах и в 12 из них смог сохранить свои ворота «сухими».