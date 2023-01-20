Бельерин отказал «Эвертону»

Защитник каталонской «Барселоны» Эктор Бельерин отказался возвращаться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал за лондонский «Арсенал». По информации от издания Sport, фуллбек получил предложение от «Эвертона», но не стал соглашаться на переезд на «Гудисон Парк».

По сведениям источника, испанец пока не намерен покидать «Барселону». У игрока осталось полгода до завершения контракта с «сине-гранатовыми», но он не спешит заканчивать свои дела в клубе. Тем более, «Эвертон» сейчас борется за выживание в Английской премьер-лиге.

Новым клубом Бельерина в конце сезона может стать «Бетис», за который Эктор выступал в прошлом сезоне на правах аренды.