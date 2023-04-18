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Защитник «Торпедо» Самсонов — о матче с «Химками»: «Команда сделает всё, чтобы взять три очка»

18 Апреля 2023 • 15:16 Комментировать
Химки
...
Торпедо Москва
22.04 14:00

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов поделился мнением о предстоящем матче 24-го тура РПЛ против «Химок».

Самсонов отметил важность игры с подмосковной командой, назвав её одной из самых значимых для «автозаводцев» в нынешнем сезоне. Футболист подчеркнул, что «Торпедо» в этой встрече устроит только победа.

«Команда сделает всё, чтобы взять три очка в этом принципиальном матче, никакой другой цели в этой игре быть не может. Матч будет очень сложным, но мы готовы и должны бороться за место в РПЛ», — приводит слова Самсонова «РБ Спорт».

Матч «Химки» — «Торпедо» состоится в субботу, 22 апреля. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

После 23 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, отставая от 15-х «Химок» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Химки Артём Самсонов
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ХИМКИ ТОРПЕДО МОСКВА
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