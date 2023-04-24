Талалаев: «Неплохая игра по содержанию, очень зрелищная»

«Химки» ведут отчаянную борьбу за выживание в Премьер-лиге. После ухода Спартака Гогниева с должности главного тренера на один матч команду принял Ринат Билялетдинов, который вскоре передал бразды правления Андрею Талалаеву, подписавшему пятилетний контракт.

В 24-м туре Премьер-лиги подмосковная команда обыграла «Торпедо», это была первая ее победа за полгода после успешной игры с «Оренбургом» (2:0).

«Неплохая игра по содержанию, очень зрелищная. И «Торпедо» играло в созидательный футбол, и мы тоже. Очень рад, что футболисты «Химок» оказались более результативными», - приводят послематчевые слова Талалаева «Вести Подмосковья».