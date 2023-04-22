Скворцов: «Химки» останутся в РПЛ»

После того, как в двадцать четвертом туре российского чемпионата «Химки» смогли обыграть «Торпедо», они лишь одно очко уступают воронежскому «Факелу». Защитник подмосковного клуба Лев Скворцов уверен в том, что его команда сохранит прописку в высшей лиге российского футбола.

- Получится у «Химок» остаться в РПЛ? Думаю, сто процентов получится. Каждый отдает на поле всего себя, работает. У нас хорошая команда. Думаю, мы останемся в РПЛ, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем матче российского чемпионата «Химкам» предстоит сразиться с московским «Локомотивом».