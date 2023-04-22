Тукманов: «Торпедо» уже ничего не спасёт, надо с этим смириться

Экс-президент московского «Торпедо» Александр Тукманов оценил шансы «автозаводцев» остаться в РПЛ после поражения от «Химок» в 24-м туре. Встреча главных аутсайдеров чемпионата завершилась победой подмосковного клуба со счетом 4:2

«Торпедо», к сожалению, уже ничего, наверное, не спасет от вылета в Первую лигу. У «Торпедо» нет никаких шансов выбраться в стыки. И даже если кто-то будет говорить о каких-то шансах, я в это не поверю», — приводит слова Тукманова Metaratings.

Сейчас нужно смириться с тем фактом, что «Торпедо» не смогло закрепиться в РПЛ, теперь клубу придется начинать все заново, добавил функционер.

После 24 туров столичная команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.