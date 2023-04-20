Сёмин — юным футболистам: «Не бойтесь, обводите друг друга»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин дал совет юным футболистам во время посещения академии Ашота Хачатурянца под названием «Спарта».

Специалист призвал начинающих футболистов получать удовольствие от тренировок, совершенствоваться и не бояться идти в обводку. Защитникам же Сёмин посоветовал не позволять себя обводить.

«Мяч получили и делайте так, как сами считаете нужным. Если он попытался обвести и не обвёл — ничего страшного не произошло, ни в коем случае не ругаться между собой», — сказал Сёмин детям.

Напомним, вместе с «Локомотивом» Сёмин трижды выигрывал чемпионат России и шесть раз приводил «железнодорожников» к победе в Кубке России. Последним местом работы именитого специалиста был «Ростов», который он покинул осенью 2021 года.