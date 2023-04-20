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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин — юным футболистам: «Не бойтесь, обводите друг друга»

20 Апреля 2023 • 12:00 Комментировать (1)
Химки
...
Торпедо Москва
22.04 14:00

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин дал совет юным футболистам во время посещения академии Ашота Хачатурянца под названием «Спарта».

Специалист призвал начинающих футболистов получать удовольствие от тренировок, совершенствоваться и не бояться идти в обводку. Защитникам же Сёмин посоветовал не позволять себя обводить.

«Мяч получили и делайте так, как сами считаете нужным. Если он попытался обвести и не обвёл — ничего страшного не произошло, ни в коем случае не ругаться между собой», — сказал Сёмин детям.

Напомним, вместе с «Локомотивом» Сёмин трижды выигрывал чемпионат России и шесть раз приводил «железнодорожников» к победе в Кубке России. Последним местом работы именитого специалиста был «Ростов», который он покинул осенью 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин
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Комментарии (1)
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Cruyff
20 Апреля 2023 в 13:12
Сёмин тебе ли не знать чтобы не бояться обводить соперника надо иметь футбольный дар с рождения если тебе не дано то и не надо это делать научиться такому не возможно даже Роналду или Холланд не умеют это делать за то они лучшие голеадоры в мире, а вот Месси ему дано потому что он с рождения такой
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