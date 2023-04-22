Уткина впечатлило интервью игрока «Химок»

В субботу «Химки» обыграли «Торпедо» со счётом 4:2 в матче чемпионата России. Журналист Василий Уткин написал в своём телеграм-канале о том, что его впечатлило послематчевое интервью игрока победившей команды Александра Руденко. Уткин выделил ответ футболиста на вопрос о том, что говорил тренер Андрей Талалаев в процессе подготовки.

«Руденко сказал, что Талалаев предложил игрокам «Химок» спокойно играть в свой футбол. «Химкам». В свой. У них пятый тренер за сезон. Откуда им знать, какой футбол у них свой? Тут бы вопрос вдогонку, но его не было, увы», - написал Уткин.

«Химки» по-прежнему занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Андрея Талалаева будет играть против «Локомотива».