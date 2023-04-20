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Нападающий «Торпедо» Андре Фелипе: «Получение российского гражданства в мои планы пока не входит»

20 Апреля 2023 • 11:10 Комментировать
Химки
...
Торпедо Москва
22.04 14:00

Бразильский нападающий «Торпедо» Андре Фелипе заявил, что пока не собирается получать российское гражданство.

«Получение гражданства России в мои планы пока не входит», — приводит слова Андре Sport24.

Напомним, что ранее российские паспорта получили соотечественники Андре из «Зенита» Малком и Клаудиньо.

Нападающий перешёл в «Торпедо» в марте текущего года. Ранее он выступал за такие команды, как «Бордо» и лиссабонский «Спортинг». В составе «автозаводцев» 32-летний бразилец успел провести три матча, не отметившись в них результативными действиями.

Свой ближайший матч «Торпедо» проведёт в субботу, 22 апреля, против «Химок». Игра начнётся в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андре Фелипе
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ХИМКИ ТОРПЕДО МОСКВА
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