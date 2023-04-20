Нападающий «Торпедо» Андре Фелипе: «Получение российского гражданства в мои планы пока не входит»

Бразильский нападающий «Торпедо» Андре Фелипе заявил, что пока не собирается получать российское гражданство.

«Получение гражданства России в мои планы пока не входит», — приводит слова Андре Sport24.

Напомним, что ранее российские паспорта получили соотечественники Андре из «Зенита» Малком и Клаудиньо.

Нападающий перешёл в «Торпедо» в марте текущего года. Ранее он выступал за такие команды, как «Бордо» и лиссабонский «Спортинг». В составе «автозаводцев» 32-летний бразилец успел провести три матча, не отметившись в них результативными действиями.

Свой ближайший матч «Торпедо» проведёт в субботу, 22 апреля, против «Химок». Игра начнётся в 14:00 по московскому времени.