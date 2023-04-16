«Мы не смотрим в таблицу» — игрок «Торпедо» Самсонов

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов высказался о турнирном положении столичной команды.

«Мы сейчас не смотрим в таблицу, чтобы лишний раз не расстраиваться. У нас все мысли о том, что надо побеждать в каждой игре. Когда будет конец чемпионата, тогда и посмотрим туда», — приводит слова Самсонова «Чемпионат».

В текущем сезоне 34-летний футболист принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором одной голевой передачи.

После 23 туров «Торпедо» располагается на последней строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 13 набранных очков.