Поддерживающий «Химки» меценат озвучил цель клуба на концовку сезона

Двадцать четвертый тур российского чемпионата оказался успешным для «Химок», команда забила наибольшее количество голов за матч в текущем сезоне, и теперь «Химки» могут надеяться на спасение места в высшей лиге российского футбола. Поддерживающий клуб бизнесмен Туфан Садыгов озвучил цель клуба на концовку сезона - по его словам, «Химкам» по силам спастись в переходных матчах.

- Против «Торпедо» интересная игра получилась, рады результату, команду уже поздравил с победой. Cейчас цель команды - стыки, и я думаю, это будет реализовано, - заявил Садыгов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Химкам» предстоит сразиться с московским «Локомотивом».