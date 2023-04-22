Туфан Садыгов: «Химкам» очень повезло с Талалаевым»

Поддерживающий московские «Химки» предприниматель Туфан Садыгов очень доволен победой клуба в 24-м туре российского чемпионата, она прервала серию из восьми матчей, в которых команда не могла победить, и стала первой для нового наставника клуба Андрея Талалаева. Садыгов считает, что команде повезло с тем, что Таталаев согласился возглавить ее.

- «Химкам» очень повезло, что Андрей Талалаев согласился возглавить команду, он привнес очень много полезного в клуб, - заявил Садыгов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Химки» сыграют с другим московским клубом - «Локомотивом».