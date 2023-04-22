Мирзов настраивается на победу в матче с «Локомотивом»

«Аппетит приходит во время еды» - в матче двадцать четвертого тура российского чемпионата «Химки» обыграли «Торпедо», и теперь в подмосковной команде рассчитывают на повторение успеха в игре с другим московским клубом - «Локомотивом». Об этом заявил полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов.

- Впереди игра с «Локомотивом». У нас настой такой, что необходимо выходить и добиваться результата любой ценой, - цитирует слова Мирзова Metaratings.ru.

Следует заметить, что «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова - это совсем не тот клуб, который терпел поражение за поражением в первом круге.