Оленев: «У «Химок» всё ещё впереди»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев поделился впечатлениями после победы над «Торпедо». Встреча 24-го тура чемпионата России завершилась со счетом 4:2 в пользу подмосковной команды.

«Долгожданная победа. Эмоции только положительные, посмотрите эмоции команды в раздевалке после матча. Как сказал главный тренер, «Химки» выиграли одно сражение, но все еще впереди», — приводит слова Оленева «Спорт-Экспресс».

Функционер добавил, что сегодня команда смогла порадовать своих поклонников, но впереди предстоит еще много работы.

После 24 туров «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.