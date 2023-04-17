Талалаев обратился к Карпину

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в своей социальной сети поздравил всех с праздником Светлой Пасхи, упомянув при этом наставника «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

«Вчера начался Светлый праздник Пасхи! Желаю, чтобы Пасха принесла вам теплоту и радость в сердце. Всем здоровья, мира, благополучия и добра! с праздником. P. S. И Валере тоже», — написал Талалаев.

Напомним, ранее Карпин в резкой форме отреагировал на слова Талалаева о нападающем «Ростова» Николае Комличенко.

Талалаев возглавил «Химки» 11 апреля, сменив на этом посту Спартака Гогниева. После 23 туров РПЛ подмосковная команда расположилась на предпоследнем 15-м месте турнирной таблицы, набрав 14 очков.